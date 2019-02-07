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Саудовская Аравия

ООН назвала убийц саудовского журналиста Джамаля Хашогджи

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 Ольга Кепински 
ООН назвала убийц саудовского журналиста Джамаля Хашогджи
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Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар пришла к выводу, что саудовский журналист Джамаль Хашогджи стал жертвой жестокого и предумышленного убийства, совершенного официальными лицами Саудовской Аравии. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном в четверг в Женеве, по итогам ее визита в Турцию с целью расследования.

"Свидетельства, собранные во время моей миссии в Турцию, прежде всего показывают, что господин Хашогджи стал жертвой жестокого и предумышленного убийства, спланированного и осуществленного официальными лицами государства Саудовская Аравия", - констатировала спецдокладчик.

Журналист пропал 2 октября 2018 года. Последний раз его видели входящим в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Спецслужбы США заявляли, что приказ об убийстве Хашогджи О тдал саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман

Тело журналиста так и не было найдено.

Саудовские власти признали, что Хашогджи действительно был убит в консульстве, но утверждают, что произошло это непреднамеренно. Пяти подозреваемым в Саудовской Аравии уже предъявлено обвинение, по которому им грозит смертная казнь.