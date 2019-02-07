Урегулировать кризис без насилия и внешнего вмешательства - Могерини

Международная контактная группа по Венесуэле провела свое первое заседание. Встреча прошла на нейтральной территории - в Уругвае. Участие в ней приняли ряд стран Латинской Америки и ЕС. Венесуэльская оппозиция на встречу не приехала.

Главный вывод заседания: кризис в Венесуэле необходимо урегулировать без применения насилия, однако власти боливарианской республики должны прекратить гонения на оппозицию и решить вопрос о проведении свободных выборов.

"У нас могут быть разные позиции и видение этого кризиса, однако цель общая, - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. - Мы все стремимся к мирному урегулированию. Поэтому необходимо любым путем избежать насилия и внешнего вмешательства, но также проложить дорогу к досрочным выборам".

Позиция России по отношению к кризису в Венесуэле остается неизменной: Москва призывает не вмешиваться в дела страны, поскольку это лишь усугубит обстановку и приведет к дестабилизации соседних с Венесуэлой государств.

Однако в Вашингтоне считают, что ситуация слишком накалилась. "Время для диалога с Николасом Мадуро прошло", - заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс . Он призвал все страны ЕС безотлагательно признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом страны.

На этом фоне в Колумбию прибыла первая партия американской гуманитарной помощи. Однако венесуэльская армия заблокировала мост, по которому планировалось доставить груз.