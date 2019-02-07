Инвалидность включили в коллекцию эмодзи

"Смайлики" на тему инвалидности станут серьёзным дополнением к новой серии одобренных в этом году эмодзи. Создание и внедрение в мобильные системы новых символов происходит по инициативе компании Apple, которая в 2018 году предложила добавить в коллекцию "смайликов" собаку-поводыря, слуховой аппарат, протезы и людей с тростью или в инвалидной коляске. Представители Apple выступили с критикой по поводу отсутствия компьютерных символов для людей с ограниченными возможностями.

Предложение было утверждено консорциумом Unicode, который занимается утверждением "смайликов" для использования на мобильных устройствах.

Всего официальный список "смайликов" пополнится 59 новыми пиктограммами. Среди новых эмодзи - мужчины и женщины с разным оттенком кожи на инвалидных колясках, с тростью и со слуховым аппаратом.

Смайлики месячных и другие темы

Один из новых "смайликов" изображает большую каплю крови, и направлен на создание более раскованного диалога о менструации. Эта идея была впервые представлена благотворительной организацией для защиты прав девочек Plan International UK, которая провела опрос о том, как должны выглядеть "смайлики" месячных.

«Включение [в коллекцию] этого эмодзи - это огромный шаг к упрощению разговора о месячных и к преодолению той стигмы, которая окружает эту тему», - сказала глава НПО Plan International UK Люси Рассел, которая и занималась лоббированием этих "смайликов".

Дополнительные символы, которые также будут включены в новую порцию "смайликов" помимо инвалидной тематики - пополнят животно-растительную группу: среди них эмодзи ленивца, выдру, фламинго, лука, чеснока и вафли.

Новые "смайлики" должны появиться в мобильных приложениях уже в марте.