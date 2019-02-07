Поклон "сэбэ" и шоу дронов: как отметили Новый год в Пхеньяне

Жители Северной Кореи отметили наступление нового года по лунному календарю. Как и во многих других странах, в КНДР Новый год - это, прежде всего, семейный праздник. Одна из традиций этого дня - поклон "сэбэ". Таким образом дети выражают уважение к старшим членам семьи. За это они получают денежные подарки.

Но много нашлось и тех, кто решил отметить новый год в более широкой компании. В Пхеньяне тысячи людей вышли полюбоваться праздничным концертом. Их ждали акробатическое представление, шоу дронов и фейерверки.