Жители Поднебесной встретили Год Свиньи

Китайцы отметили наступление года Жёлтой земляной свиньи. Чуньцзе (Праздник весны), или Лунный Новый Год - это один из главных праздник для жителей Поднебесной. За последнюю неделю сотни миллионов китайцев отправились в родные города и деревни, чтобы отпраздновать Новый год в кругу родных и друзей.

На Чуньцзэ в Китае принято дарить "ясуйцянь" – карманные деньги в специальном красном конверте. Их еще называют "деньгами счастья". Китайцы надеются, что богатство им принесет и главное животное этого года - свинья, которая считается в этой стране символом процветания и благополучия.