Меркель пообещала Вышеградской четвёрке бороться с нелегалами

Ангела Меркель встретилась в Братиславе с премьер-министрами стран Вышеградской четвёрки: Венгрии, Польши, Словакии и Чехии. Этот региональный саммит она посетила по приглашению Петера Пеллегрини, премьер-министра Словакии, председательствующей в этом году в четвёрке.

Пеллегрини и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявили о необходимость укреплять безопасность в Европе. Чешский лидер также высказался за расширение Шенгенской зоны на Румынию и Болгарию.

Страны в входящие в Вышеградскую четвёрку отличаются скептическим отношением к миграционной политике ЕС. Поэтому лидер Германии не могла обойти эту тему стороной:

"Нам нужна Шенгенская зона и мы хотим сохранить её, но для этого нам нужно защитить наши внешние границы. Речь должна идти только о законной миграции: страны-члены должны сами определять, кто может пересечь границу. У нелегальных мигрантов такого права быть не должно".

Даниэль Божик, Euronews: "Страны Вышеградской четвёрки и Германия договорились подготовить совместный проект помощи Марокко и другим странам северной Африки, чтобы остановить поток мигрантов".

Участники встречи также обсудили предстоящие выборы в Европейский парламент и выход Великобритании из Европейского союза.