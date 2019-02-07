Ди Майо встретился с "желтыми жилетами". Французские власти в гневе

Новой недопустимой провокацией назвали во французском МИДе встречу итальянского вице-премьера Луиджи ди Майо с одним из лидеров "желтых жилетов" Кристофом Шалансоном и кандидатами от этого движения на выборах в Европарламент. Во французском министерстве попросили ди Майо не вмешиваться во внутренние дела другого европейского государства.

Сам итальянский политик вскоре после встречи опубликовал фотографию в Twitter. "Ветер перемен пересек Альпы", - подписал это изображение вице-премьер Италии.

Ранее Ди Майо уже публично высказывал поддержку "желтым жилетам". На сайте "Движения 5 звезд" месяц назад было опубликовано письмо, в котором политик призывал "желтые жилеты" не сдаваться. "Рождается новая Европа. Европа "жёлтых жилетов", общественных движений, прямой демократии. Это сложная битва, в которой мы можем сражаться плечом к плечу", - написал тогда Ди Майо, добавив, что в случае необходимости его партия готова оказать поддержку участникам французского протестного движения.