Эпидемия гриппа уносит жизни

В Греции эпидемия свиного гриппа с начала года унесла жизни 39 человек. Такие данные обнародовал Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Только на прошлой неделе от штамма вируса гриппа H1N1 в стране умерли 20 человек. Около 200 пациентов с симптомами этого заболевания были госпитализированы или остаются на лечении в отделениях интенсивной терапии.

Специалист по инфекционным заболеванием Сотирис Циордас отметил, что тенденция к заболеванию гриппом в стране неуклонно растет во всех возрастных категориях. В больницы попали и младенцы, и пожилые люди. В большинстве случаев смерти от гриппа касаются людей из групп высокого риска, которые не делали прививок.

По данным Европейского регионального бюро ВОЗ, широкое распространение вирусов гриппа зарегистрировано в 26 странах Европейского региона.

Так, во Франции с ноября прошлого года от осложнений, связанных с гриппом, скончались уже свыше тысячи человек.

Между тем рекордного масштаба достигла эпидемия гриппа в Японии: в стране заболели 2,2 млн человек.