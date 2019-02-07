Экологичный транспорт деревенского изобретателя

"В карете прошлого далеко не уедешь", считал классик. Но Иван Мельников, изобретательный житель села Черкасово Елабужского района Татарстана с ним не согласен. По его мнению, кобыла Ночка, запряжённая в то, что когда-то было автомобилем "Москвич", прекрасно справляется со своей задачей и при этом не зависит от дорожающего топлива.

"Когда я был в Казани, я там увидел карету Екатерины II, – рассказывает изобретатель. – Он была закрытой, у ней тоже были оглобли. И я решил поставить оглобли на машину. Взял "Москвич" у соседа, переговорил с ним и переделал. Убрали двигатель, поставили оглобли. И вот у меня получился "лошомобиль". Я его сделал для поездок на работу".

Иван Мельников работает учителем в 4 км от своего села, в деревне Старый Куклюк. Езду в своей повозке он считает вполне комфортной, хотя и мечтает установить в ней печку-буржуйку для отопления.

"Лошомобиль" не единственное изобретение куклюкского Кулибина. Несколько лет назад он удивил местных жителей и туристов передвижной баней на основе трактора "Беларусь".