Буров и Романовская - чемпионы мира в лыжной акробатике

Российский фристайлист Максим Буров – чемпион мира в лыжной акробатике. На турнире, который проходит в американском Дир-Вэлли, он опередил олимпийского чемпиона украинца Александра Абраменко, набрав более 130 очков. "Бронза" досталась швейцарцу Ною Роту.

Всего несколько недель назад Буров взял "золото" на этапе Кубка в мира в Лэйк-Плэсиде. В прошлом году он завоевал Малый хрустальный глобус Кубка мира в лыжной акробатике. Но победу на чемпионате мира 20-летний россиянин празднует впервые.

Среди женщин "золото" завоевала белоруска Александра Романовская. Она одержала уверенную победу, опередив своих ближайших соперниц – россиянку Любовь Никитину и китаянку Сю Ментао – более чем на 23 очка.

Как и Буров, Романовская впервые уезжает с чемпионата мира с золотой медалью. Но при этом у нее в копилке есть две награды высшей пробы, которые она завоевала на юниорских первенствах.