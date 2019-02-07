Очередной вояж Терезы Мэй в Брюссель завершился безрезультатно

После неоднозначного голосования в Палате общин Тереза Мэй была вынуждена вновь вернуться в Брюссель, чтобы попробовать договориться о новой сделке по "брекситу".

Действующие лица те же, да и спорные вопросы, по сути, тоже: "бэкстоп" для Северной Ирландии, доступ на единый рынок ЕС. А вот времени, чтобы договориться почти не осталось - ведь согласно изначальному плану процесс выхода Великобритании из Евросоюза должен начаться уже в конце марта.

"На нынешних переговорах я четко изложила свою позицию. Мы должны внести изменения в Соглашение о выходе и получить твердые юридические гарантии по вопросам, которые вызывают наибольшую обеспокоенность у британского парламента", - заявила Мэй по итогам встреч.

Речь идет о границе между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного королевства. Гарантии, по словам Мэй, необходимы, чтобы британские парламентарии, наконец, смогли одобрить сделку с Брюсселем. Однако, как отмечают наблюдатели, шансы на успех весьма призрачные.

Еще до начала нового раунда переговоров председатель Европейского совета Дональд Туск прямо заявил, что на новые уступки Брюссель идти не собирается. И вообще, мол, для сторонников "брексита" уготовано "отдельное место в аду". Данное заявление привело Лондон, мягко говоря, в недоумение.

"Я указала господину Туску, что подобные слова не способствуют созданию конструктивной атмосферы и в целом для Великобритании неприемлемы. Вместо этого мы должны работать рука об руку для выстраивания будущих доверительных отношений между ЕС и Соединенным Королевством", - отметила британский премьер.

Однако даже у стороннего наблюдателя возникает ощущение, что никакого доверия между сторонами и в помине нет. И именно поэтому пограничный вопрос между Ирландией и Северной Ирландией вызывает столько споров.

Так называемый "бэкстоп" с самого начала был принципиальным требованием Брюсселя. И об этом вновь напомнил Ги Верхофстадт, представитель Европейского парламента на переговорах. "Для нас это абсолютный приоритет. К дискуссиям мы готовы. Но надо понимать, что обязанности сторон должны быть четко прописаны в новой политической декларации", - заявил он.

Повторное голосование в Палате общин по "брекситу" запланировано на 14 февраля. Однако британские СМИ сообщают, что дата может быть перенесена, поскольку Мэй просто не успеет представить новый документ, а значит, и обсуждать Палате общин будет нечего.

Ясно только одно, что сделка в ее нынешнем виде не устраивает никого. Противники Мэй в лице лейбористов говорят, что Великобритания должна сохранить свое место в таможенном союзе ЕС. В свою очередь убежденные сторонники "брексита" вообще считают переговоры с Брюсселем напрасной тратой времени.