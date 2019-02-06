Как происходит расширение НАТО

6 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла церемония подписания протокола о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу. Таким образом Македония стала 30-м членом блока.

Ранее препятствием на пути к присоединению Северной Македонии к НАТО был конфликт с Грецией, которая блокировала участие этой страны в НАТО и ЕС из-за споров о её названии, поскольку топоним «Македония» географически распространяется на греческую область с тем же названием. 11 января македонский парламент проголосовал за поправки в Конституцию, необходимые для переименования страны в "Республику Северная Македония", что открыло стране дорогу в НАТО.

В настоящее время в НАТО собираются вступить три страны: Украина, Грузия, Босния и Герцеговина.

Как вступить в НАТО?

По заявлению организации, членство в НАТО открыто для «любого европейского государства, способного развивать принципы настоящего Договора и вносить вклад в безопасность Североатлантического региона».

Чтобы вступить в Североатлантический альянс, страна должна соответствовать трём критериям:

Географически находиться в Европе. При этом США и Канада состоят в НАТО, поскольку стоят у истоков военно-политического альянса. В стране должна быть демократия. Страна должна иметь возможность и желание внести свой вклад в безопасность Североатлантического региона.

Если государство соответствует всем критериям, его приглашают подписать План действий по членству в НАТО. Эта программа предусматривает практические рекомендации и адресную помощь странам-кандидатам в подготовке к вступлению в альянс, а также требований и стандартов НАТО в политических, экономических, военных, правовых аспектах.

Следование страны Плану действий по членству не гарантирует быстрого присоединения государства к блоку. Политика Североатлантического альянса гласит, что, поскольку "нет двух одинаковых стран, каждый процесс различается по интенсивности и продолжительности".

В настоящей момент в Плане действий по членству в НАТО участвуют Босния и Герцеговина, а Грузия и Украина неоднократно выражали своё желание присоединиться к программе.

Следующим шагом является подписание, а затем ратификация всеми странами-членами НАТО протокола о вступлении новой страны в альянс. После этого протокол смогут ратифицировать власти принимаемой страны, и только тогда она официально станет членом альянса.

Вступление в НАТО ведёт за собой некоторые финансовые обязательства. На саммите в Уэльсе в 2014 году члены блока обязались увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП к 2024 году.

По данным НАТО, в 2017 году общие расходы на оборону всех членов альянса составили около 957 миллиардов долларов (839 миллиардов евро). США внесли 686 миллиардов долларов (601 миллиарда евро) или 72% от общей суммы.

Расширение НАТО

Альянс был создан в 1949 году для защиты территорий, входящих в североатлантическую зону. Первыми государствами-членами альянса стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия.

В настоящее время в альянсе состоят 29 стран. С 1949 года к основателям блока присоединились ещё 17 государств: Греция, Турция, Испания, Чехия, Венгрия, Польша, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Албания, Хорватия. Последней в НАТО вступила Черногория, - в 2017 году.

Россия утверждает о существовании договорённости между СССР и США о "нерасширении НАТО на восток". Российская сторона ссылается на устные обещания, которые госсекретарь США Джеймс Бейкер выразил на встрече с руководителем СССР Михаилом Горбачевым, о том, что НАТО не продвинется на восток дальше границ бывшей ГДР.

Однако представители НАТО отвергают обвинения России, говоря, что в текстах подписанных в то время соглашений об этом ничего не сказано, а такое решение могло быть принято только в письменном виде на основании консенсуса всех стран-членов блока.

В 2017 году архив национальной безопасности при университете имени Джорджа Вашингтона (National Security Archive at George Washington University) подготовил документальную публикацию, представив в ней рассекреченные американские, советские, немецкие, британские и французские документы. Из этих документов следовало, что советское руководство в 1990 и 1991 году получило устные заверения и гарантии безопасности в отношение нерасширения НАТО от Джеймса Бейкера, Джорджа Буша (ст.), Ганса-Дитриха Геншера, Гельмута Коля, Роберта Гейтса, Франсуа Миттерана, Маргарет Тэтчер, Дугласа Херда, Джона Мэйджора и Манфреда Вернера.

Россия и НАТО

Россия выступает с протестами по поводу расширения НАТО на восток и видит в этом угрозу своим стратегическим интересам. В начале 2008 года осложнение отношений между Россией и Североатлантическим альянсом вызвало обсуждение в НАТО обращений Украины и Грузии о присоединении к Плану действий по подготовке к членству в НАТО (ПДПЧ). Несмотря на то, что на Бухарестском саммите НАТО в апреле 2008 года эти две страны не получили приглашения стать участниками ПДПЧ, им дали понять, что они станут членами НАТО, когда будут соответствовать всем предъявляемым требованиям к членству в альянсе.

В марте 2014 года отношения между Россией и НАТО вновь обострились из-за присоединения Крыма к России. Альянс приостановил проведение военных и гражданских встреч с Россией и планирование совместных военных миссий.

В 2016 году после двухлетнего перерыва Совет Россия-НАТО возобновил свою работу.

Путь Украины к НАТО

Из-за географической близости Украины к России возможность вступления в альянс этой страны вызвала споры как в Брюсселе, так и в Москве.

В 2005 году после "Оранжевой революции" Украина взяла курс на сближение с Североатлантическим альянсом. В начале 2008 года президент Украины Виктор Ющенко, премьер Юлия Тимошенко и спикер парламента Арсений Яценюк подписали письмо с просьбой об участии Украины в Плане действий по членству в НАТО.

С приходом к власти Виктора Януковича в 2010 году Украина свернула национальные программы по вступлению в НАТО, подтвердив курс на внеблоковый статус Украины.

С 2014 года новое руководство страны снова стало ориентироваться на Запад. Верховная рада отменила внеблоковый статус Украины, а в июне 2017-о Украина провозгласила членство в НАТО одним из своих внешнеполитических приоритетов.

Осень 2018 года ознаменовалась тем, что Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект о внесении изменений в конституцию страны, закрепляющих стратегический курс на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. НАТО подтвердило Euronews, что признаёт стремление Украины присоединиться к альянсу и поддерживает «право Украины решать своё будущее».

Что мешает Грузии присоединиться к альянсу?

После "революции роз" 2003 года Грузия стала стремиться к укреплению своих связей с Североатлантическим альянсом. Грузинские вооруженные силы начали сотрудничество с НАТО, в 2006 году парламент единогласно проголосовал за присоединение Грузии к блоку, а по результатам состоявшегося два года спустя референдума за присоединение к НАТО высказались 77% жителей страны.

Проблемой в отношениях между НАТО и Грузией является статус Абхазии и Южной Осетии, суверенитет которых Россия признала в августе 2008 года после вооружённого конфликта.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках её международно признанных границ: «Поэтому мы не признаём так называемый договор о союзничестве и стратегическом партнёрстве, подписанный между грузинским регионом Абхазия и Россией».