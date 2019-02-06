Венесуэла: помощь или "дешевое шоу"

Венесуэльские военные заблокировали мост на границе с Колумбией, по которому планировались поставки гуманитарной помощи из приграничного города Кукута. Об этом заявили представители оппозиции. Организацией доставки продовольствия и лекарств занимается Хуан Гуайдо, которого порядка сорока стран признали временным президентом Венесуэлы.

Гуайдо обратился к военнослужащим с призывом не препятствовать въезду на территорию страны фургонам с гуманитарным грузом. "Если мы хотим построить будущее, то сейчас - самое время. И мы четко и прямо сказали об этом вооруженным силам. Каждый раз, когда у меня появляется такая возможность, я настоятельно, но с уважением, говорю военным о том, что их участие в общем проекте становится неотложным делом", - сказал, в частности, Гуайдо.

По данным венесуэльской оппозиции, около трехсот тысяч жителей страны рискуют умереть из-за нехватки продуктов питания и медикаментов. Оказать экстренную гуманитарную помощь Венесуэле обещали США, Канада и ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче иностранной гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан от нее отказаться.