"Межафганский диалог" в Москве

Двухдневный форум "Межафганский диалог" собрал в Москве представителей радикального движения "Талибан", афганской оппозиции и диаспор из России, стран СНГ и Пакистана. Основная цель конференции — поиск путей мирного урегулирования в Афганистане.

Талибы пообещали создать в стране инклюзивную исламскую систему, заявили о возможности предоставить женщинам больше прав, но потребовали принять новую конституцию на основе норм ислама.

Встреча прошла без участия представителей афганского правительства. Президент Афганистана Ашраф Гани, пользующийся поддержкой США, приглашение не получил. По его словам, эта встреча в России — "не более чем фантазия" и никто не может принимать решения без согласия афганского народа, а собравшиеся в Москве "не наделены исполнительной властью". С таким заявлением он выступил в эфире афганского телеканала TOLOnews.

Ранее на полях форума представитель талибов сообщил, что США пообещали вывести половину своего воинского контингента из Афганистана до конца апреля, но к концу дня глава делегации талибов заявил, что временные рамки не установлены и переговоры продолжаются. До этого в госдепартаменте подчеркнули, что какие-либо сроки пока не согласованы.

Накануне МИД РФ заявил, что российская сторона приветствует инициативу по проведению данной конференции: