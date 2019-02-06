Королевские регалии в мусорном баке

В Швеции найдены королевские драгоценности, похищенные полгода назад. А обнаружили их, как сообщают местные СМИ, на крышке мусорного бака в пригороде Стокгольма.

Подлинность находки ещё предстоит установить. Однако, как говорится в заявлении полиции, "всё указывает на то, что найдены те самые украшения", которые принадлежали шведской монаршей семье, правящей страной в XVII веке.

Летом прошлого года злоумышленники ворвались в кафедральный собор Стренгнеса и выкрали оттуда регалии Карла IX - две короны и державу, - после чего скрылись.

"Это отличная новость для нас, собора Стренгнеса, и для всего шведского общества. Это уникальные объекты нашего исторического наследия. Поэтому важно было их найти. Мы надеемся, что они вернутся к нам в хорошем состоянии", - поясняет Кристофер Лундгрен, священник собора Стренгнеса.

Поиски похитителей продолжаются. По обвинению в краже был задержан 22-летний мужчина. В связи с открывшимися обстоятельствами, судебный процесс над ним приостановлен.

Стоимость королевских регалий, украшенных жемчугом, драгоценными камнями и золотом, оценивается в 65 миллионов шведских крон.