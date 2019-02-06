Дональд Трамп - Конгрессу США: "Выбирайте величие!"

Традиционное обращение президента США к обеим палатам Конгресса продолжалось чуть менее полутора часов. Частичный "шатдаун" отодвинул дату выступления, но традиция прерывать выступление аплодисментами нарушена не была. Оппоненты и сторонники услышали слова о том, что ради величия страны нужно забыть старые распри.

Трамп приветствует спикера Палаты представителей Пелоси Фото Рейтер

"Мы можем преодолеть разобщенность, мы можем залечить раны, мы можем создать новые политические союзы, чтобы вновь обратить взгляд на будущее Америки. И выбор - за нами. Сегодня я обращаюсь к вам с просьбой выбрать величие нашей страны!".

Едва ли не первой темой стало вновь строительство стены на южных рубежах США, массовая иммиграция, по мнению Трампа, это едва ли не главное, что разделяет жизни простых американцев и жизни тех, кто принадлежит к американскому истеблишменту.

_"Стена - это наилучшая иллюстрация того, насколько далек и отделен от рабочего класса Америки политический класс США. Раздел проходит по линии отношения к нелегальной иммиграции. Тут, в этом зале есть те, кто голосовал за возведение стены, которую в итоге построю я".

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Во время выступления перед обеими палатами Конгресса США Фото Рейтер

Тема внешней политики США была также затронута, она касалась ситуации в Афганистане, Сирии, войны с группировкой ИГИЛ и, разумеется, Северной Кореи.

"У меня отличные отношения с председателем Кимом, у нас должна состояться встреча во Вьетнаме, которая запланирована на 27-е и 28-е февраля".

Что касается выхода США из двустороннего российско-американского ДРСМД, то Трамп подчеркнул - "у нас и правда не было выбора", так сформулировав нынешнюю позицию США по соглашению о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.