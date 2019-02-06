Обрушение жилого дома в Стамбуле: есть жертвы

По меньшей мере 2 человека погибли и 6 пострадали при обрушении 8-этажного жилого дома в азиатской части Стамбула.

Под завалами продолжаются поиски выживших.

По заявлению мэра города, в доме проживали 43 человека, а в подвале здания нелегально работала ткацкая мастерская.

Также мэр добавил, что при строительстве этого дома в 1992 году была получена лицензия на пять этажей. А значит три верхних этажа были достроены незаконно.

Причина обрушения здания до сих пор неясна. Власти отрицают версию взрыва. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.

По поручению президента Турции Тайипа Эрдогана глава МВД Сулейман Сойлу и министр экологии и градостроительства Мурат Курум отправились на место ЧП.