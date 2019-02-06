Американец голыми руками одолел напавшую на него пуму

Житель Колорадо, совершавший пробежку в горной местности недалеко от города Денвер, сумел голыми руками одолеть напавшего на него молодого горного льва, сообщили местные власти агентству Reuters.

Хищник напал на мужчину сзади и нанес ему серьезные травмы лица, спины, ног и рук. "Между ними завязалась борьба, кошка вцепилась ему в руку, - сообщила представитель национальных парков Колорадо Ребекка Феррел. - Но ему удалось ее задушить".

Размер животного определить не удалось: к тому моменту, как к месту происшествия подоспели работники парка, его туша была повреждена другими хищниками. Предполагается, что горный лев был самцом.

По словам чиновников, пострадавший находится в больнице. "Бегун сделал все возможное, чтобы спасти свою жизнь, - сказал региональный менеджер парка Марк Лесли. - Если на вас напал лев, необходимо сделать все, что в ваших силах, чтобы ему противостоять. Как это и сделал этот джентльмен".

За последние сто лет в США известно о 20 жертвах пум. Из них шестнадцать нападений произошли в Колорадо, начиная с 1990 года.