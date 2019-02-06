Экс-чиновник ФИФА избежал тюрьмы

Бывший глава Федерации футбола Гватемалы Брайан Хименес оштрафован окружным судом Нью-Йорка на $350 000 по делу о коррупции в ФИФА.

Хименес, будучи членом комитета международной федерации футбола по честной игре и социальной ответственности, стал одним из нескольких десятков чиновников, обвиненных в США в 2015 году в получении взяток.

Подсудимый признал себя виновным в 2017 году, и был пожизненно отстранен от спорта.

"Я думаю, это сигнал всему институту ФИФА. Каждый должен внести свой вклад. Все люди совершают ошибки", – заявил Хименес на выходе из здания суда.

Бывший чиновник обвинялся в получении взяток, связанных с телевизионными правами на трансляцию матчей отборочных турниров к чемпионатам мира 2018 и 2022 годов, а также за участие Гватемалы в международных товарищеских матчах.

Он возглавлял национальную федерацию с 2009 по 2015 год.