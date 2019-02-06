Дональд Трамп: главное из второго обращения о положении дел в стране

Выступая перед американским Конгрессом со вторым обращением о Положении дел в стране, Дональд Трамп заявил, что обязательно построит стену на границе с Мексикой и в феврале встретится с лидером Северной Кореи.

Обращение было первоначально запланировано на 29 января, но затем отменено спикером Палаты представителей из-за самого длительного в американской истории "шатдауна". Администрации Трампа еще предстоит найти способ предотвратить повторный шатдаун 15 февраля.

Мы выбрали главное из выступления Трампа перед Конгрессом.

О стене на границе с Мексикой

"В прошлом большинство людей в этом зале голосовали за стену, но нормальной стены так и не построили. Я ее построю".

"Это "умный", стратегически важный, прозрачный стальной барьер, а не обычная бетонная стена. Он будет возведен там, где пограничные службы посчитают необходимым. И сами пограничные службы скажут вам, что там, где возвысится стена, снизится количество нелегальных переходов через границу".

"Проще говоря, стены работают и стены спасают жизни. Так что давайте работать вместе, идти на компромисс и принимать решение, которое сделает Америку по-настоящему безопасной".

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О Северной Корее

"Многое еще предстоит сделать, но у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Председатель Ким и я встретимся снова 27 и 28 февраля во Вьетнаме"

"Если бы меня не избрали президентом Соединенных Штатов, мы бы сейчас, с моей точки зрения, вовсю воевали бы с Северной Кореей".

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О выходе из ДРСМД

"Несколько десятилетий назад Соединенные Штаты заключили договор с Россией, по которому мы согласились ограничить и сократить наши ракетные возможности. Пока мы следовали соглашению до буквы, Россия неоднократно нарушала его условия. Это продолжается уже много лет".

"У нас нет выбора. Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, добавив Китай и другие страны, или, возможно, мы не сможем этого сделать - в таком случае мы значительно превзойдем и опередим все остальные страны в инновациях."

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О признании Гуайдо президентом Венесуэлы

"Мы поддерживаем венесуэльский народ в его благородном стремлении к свободе - и мы осуждаем жестокость режима Мадуро, чья социалистическая политика превратила эту нацию из самой богатой в Южной Америке в крайне нищую и отчаявшуюся".

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О торговой войне с Китаем

"После долгих лет нападок на наше производство и хищения нашей интеллектуальной собственности, кража американских рабочих мест и богатств закончилась. Поэтому недавно мы ввели пошлины на китайские товары на 250 миллиардов долларов - и теперь наше казначейство получает миллиарды долларов".

"Я очень уважаю президента Си, и сейчас мы работаем над новым торговым соглашением с Китаем. Но оно должно включать реальные структурные изменения, чтобы положить конец недобросовестной торговой практике, уменьшить наш хронический торговый дефицит и защитить американские рабочие места".

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О переносе американского посольства в Иерусалим

"В наших действиях мы основываемся на принципе реализма, а не на дискредитированных теориях, которые десятилетиями не могут добиться прогресса. По этой причине моя администрация признала истинную столицу Израиля и с гордостью открыла американское посольство в Иерусалиме".

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О выводе войск из Сирии

"Когда я вступил в должность, ИГ контролировало более 20 тысяч квадратных миль (32 187 квадратных километров) в Ираке и Сирии. Всего два года назад. Сегодня мы освободили практически всю эту территорию от этих кровожадных убийц. Сейчас, когда мы работаем с нашими союзниками на уничтожение того, что осталось от ИГИЛ, пришло время с теплотой встретить наших храбрых воинов в Сирии дома".

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