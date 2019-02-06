2018 год вошёл в четвёрку самых жарких

2018 год был признан одним из 4 самых жарких за всю историю наблюдений.

Об этот в своем докладе заявила Всемирная метеорологическая организация.

Прошлый год не смог обогнать по показателям 2016 год, когда типичные температуры в Арктике и в некоторых регионах России были выше нормы на 5-9 градусов.

Экстремальные погодные условия в 2018 году вызвали лесные пожары в Калифорнии и Греции, засуху в Южной Африке и наводнения в индийском штате Керала.

Средняя глобальная температура поверхности Земли была на 1 градус Цельсия выше со времен промышленной революции.

Как и в прошлые сезоны, потепление затронуло почти все регионы Земли. Сильнее всего эти перемены ощутили жители Восточной Сибири, Арктики, Центральной Европы и Ближнего Востока.

Потепление связано с рекордными уровнями выбросов парниковых газов, главным образом от сжигания ископаемого топлива.

И 2019 год по прогнозам не обещает быть легче. Как показывают исследования, температура в январе оказалась на 0,4 градуса выше показателей за период с 1981 по 2010 годы.