Еврокомиссия заблокировала слияние ж/д подразделений Siemens и Alstom

Еврокомиссия заблокировала слияние железнодорожных подразделений немецкого концерна Siemens и его французского конкурента Alstom. Поверка условий сделки проводилась с лета 2018 г. С критикой проекта выступила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер:

"После слияния компания стала бы крупнейшим игроком в Европе, а на некоторых важных рынках она будет вне конкуренции. Хочу подчеркнуть: ничего плохого в том, чтобы быть большим, нет. Причина не в этом. Но мы пришли к выводу, что конкуренция со стороны других поставщиков была бы недостаточной и не смогла бы компенсировать снижение конкуренции, возникающее в результате слияния".

Решение Еврокомиссии как подрывающее конкурентоспособность уже раскритиковал министр финансов Франции Бруно Ле Мэр:

«Я считаю, что это политическая ошибка, так как задача Европейской комиссии и европейских институтов – защищать европейские интересы и интересы промышленников. Решение же, которое собирается принять Европейская Комиссия, послужит экономическим и промышленным интересам Китая».

Siemens и Alstom заключили соглашение о слиянии своих железнодорожных предприятий в сентябре 2017 года, аргументируя это необходимостью конкурировать с китайской корпорацией CRRC.