Благословение и похвала Папы римского

Папа римский похвалил ребёнка, который выбежал к нему из толпы на стадионе в Абу-Даби. "Это очень смелая девочка, её ждёт светлое будущее. Осмелюсь сказать: бедный муж!" - шутя, посочувствовал понтифик будущему супругу проказницы.

Инцидент произошёл перед началом мессы, которую Папа Франциск отслужил в рамках своего двухдневного визита в ОАЭ. Ребёнок, миновав заграждения и охрану, ринулся к папамобилю. Следом за ней из толпы выбежала ещё одна девочка. Обе получили благословение понтифика. "Это было чудесно <...> Такой поступок требует мужества", - заключил он.