Тибетский Новый год в провинции Сычуань

В уезде Литанг (находится в Гардзе-Тибетском автономном округе в провинции Сычуань в Китае) празднуют Тибетский Новый год. Гулянья начались пятого февраля и будут длится три дня. В нынешнем году праздник совпал с китайским Новым годом по Лунному календарю, что создало особую атмосферу. Одетые в национальные костюмы всадники провели традиционную новогоднюю церемонию, а затем проскакали по городским улицам. Красочное представление снимали на камеры многочисленные зрители.