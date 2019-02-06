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Франция

Макрон учредил день памяти геноцида армян

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 Надежда Дрямина  TASS 
Макрон учредил день памяти геноцида армян
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Ludovic Marin/Pool via REUTERS
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24 апреля во Франции будут отмечать национальный день памяти жертв геноцида армян. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций.

"Франция с 1915 года называет геноцид тем, чем он является, - преступлением против человечности, против цивилизации". <...> "Поскольку геноцид армян - часть нашей памяти, его память должна почитаться в нашей республике". Так французский лидер пояснил своё решение, с осуждением которого выступила Анкара.

Турецкие власти обвинили Макрона в попытке "разрешить проблемы у себя в стране" путём "превращения исторических событий в политические инструменты".

Геноцид армян официально признан 23 государствами. В этот список Франция, где проживает самая большая в Европе армянская община, вошла в 2001 году.

По разным оценкам, в годы Первой мировой войны в результате истребления армянского населения в Османской империи погибли от 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.