Прорыв дамбы: возможны эпидемии и экологическая катастрофа

Бразильские исследователи сообщили, что на месте прорыва дамбы и на близлежащих территориях, если не принять срочных мер, возможна экологическая катастрофа и распространение эпидемий.

Эта техногенная катастрофа привела к гибели более 140 человек. Водные артерии становятся средой для возбудителей таких заболеваний, как желтая лихорадка и дизентерия.

Научный сотрудник ведущего НИИ страны Fiocruz Карлус Машадо де Фрейтаж подчеркивает, что "этот сценарий, увы, повторяется. Прорыв плотины в другом регионе Бразилии четыре года назад привел к возникновению там очагов инфекционных заболеваний и к ухудшению общей статистики по хроническим недугам".

После аварии эксперты ООН призвали власти Бразилии всесторонне расследовать причины инцидента. Экологи, со своей стороны, продолжат проводить анализы загрязненных вод не только на бактерии и вирусы, но и на наличие тяжелых металлов, концентрация которых, по их мнению, могла увеличиться в несколько раз.