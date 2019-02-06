"Место в аду" для сторонников "брексита"

Председатель Европейского совета Дональд Туск вызвал раздражённую реакцию Лондона, заявив, что сторонникам «брексита» уготовано место в аду. Лидер большинства в британском парламенте Андреа Ледсом назвала высказывание Туска постыдным, а на Даунинг-стрит выразили сомнение, что оно пойдёт на пользу двусторонним отношениям между Брюсселем и Лондоном.

"Между прочим, мне интересно узнать, как выглядит место в аду, уготованное для тех, кто агитировал за «брексит», не имя ни малейшего представления, как его безопасно осуществить", – заявил Дональд Туск на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Стороны подтвердили решимость не идти на уступки Лондону по вопросу «бэкстопа» для Северной Ирландии.

"Хотя мы рассчитываем на то, что «бэкстоп» никогда не будет применён, – завил Варадкар, – мы согласились с тем, что он необходим в качестве юридической гарантии того, что возвращения к жёсткой границе на острове Ирландия не будет, защищая в то же время целостность европейского единого рынка и таможенного союза. Я считаю, что события в Лондоне и нестабильность британской политики последних недель хорошо показывают, почему нам нужна юридическая гарантия".

«Бэкстоп» предполагает, что в случае выхода Британии из Союза без соглашения Северная Ирландия останется в таможенном союзе ЕС вплоть до достижения окончательной договорённости. Большинство в британском парламенте считает это покушением на единство Соединённого Королевства.