Промышленники недовольны решением Еврокомиссии

Германия и Франция призвали пересмотреть европейские правила конкуренции после того, как Европейская комиссия заблокирована проект немецкой компании "Сименс" и французской "Альстом" создать объединённую компанию по производству подвижных составов для железных дорог. В Еврокомиссии опасаются, что такое предприятие носило бы монополистический характер.

"Siemens и Alstom могли бы получить от нас разрешение на слияние, если бы они предложили что-нибудь, что могло бы снять нашу озабоченность по поводу конкуренции, – пояснила еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер. – Хочу подчеркнуть: ничего плохого в том, чтобы быть большим, нет. Причина не в этом. Но мы пришли к выводу, что конкуренция со стороны других поставщиков была бы недостаточной и не смогла бы компенсировать снижение конкуренции, возникающее в результате слияния".

Европейские промышленники считают, что создание гигантов это единственный способ защитить себя от неевропейских конкурентов, и выступаю за протекционистскую политику.

"Мы должны пересмотреть европейскую политику конкуренции, чтобы получить возможность создавать в будущем европейские гиганты, – считает президент организации Buisnesseurope Пьер Гаттаз. – Мы должны защищать наш единый рынок, защащать существующие правила, меняя их при этом с учётом появления гигантов в Китае, США, а вскоре, возможно, в Индии и других странах".

Правительство Франции называет решение Еврокомиссии "политической и экономической ошибкой" и рассматривает возможность оспорить его в суде.