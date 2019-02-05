Венесуэла: уехал каждый десятый

Более трёх миллионов человек покинули Венесуэлу из-за тяжелого кризиса — таковы цифры ООН. Власти страны регулярно и существенно поднимают ставку минимальной зарплаты, но она совершенно не успевает за колоссальной инфляцией. Вслед за ростом бедности растёт и преступность:

«Мне очень грустно. Совсем нелегко ехать туда, куда не хочется, бросать семью, маму, друзей, свою пару. Бросить всё и всех».

Из-за миграции страна испытывает острейшую нехватку кадров. Особенно тяжёлая ситуация в сфере образования. Уволились около 20% учителей и преподавателей; остальным приходится совмещать несколько работ, чтобы свести концы с концами:

«Есть преподаватели, которые работают в трёх-четырёх местах сразу. Они постоянно торопятся, боясь опоздать. У них просто нет времени полностью посвятить себя работе и заботиться об учениках, а ведь их работа практически немыслима без тесного постоянного общения».

Разлучённые семьи — обычная ситуация в сегодняшней Венесуэле. Уезжают родители, чтобы обеспечить детей, уезжают дети, чтобы поддержать престарелых родителей:

«Я очень жду каждого его звонка. Он у нас младший, и я ужасно скучаю. Не могу сдержать слёзы, когда говорю о нём. Это всё очень тяжело».

По данным ООН, в течение трёх лет число мигрантов из Венесуэлы выросло в 26 раз. Из страны бежал практически каждый десятый.

Эктор Эстепа, Euronews:

«Колумбия приняла больше всего мигрантов: более миллиона венесуэльцев живут в соседней стране. Эквадор, Перу, Чили, Бразилия и Аргентина приняли десятки тысяч человек. Многие пересекают Атлантику: в Испании живут 270 тысяч уроженцев южноамериканской страны».