Аномальные морозы в Сибири

Холода и арктические морозы обрушились на Сибирь и Урал. В Красноярске и Новосибирске рано утром во вторник термометры показали минус 49 градусов. В регионах Сибири во многих учебных заведениях начинаются вынужденные каникулы, возникли трудности с автобусным сообщением, общественный транспорт работает с задержками, многие междугородние рейсы отменены.

Повлияла погода и на движение в воздухе. Морозы вызвали задержки авиарейсов. В аэропорту Екатеринбурга были приняты дополнительные меры против обледенения, чтобы позволить самолетам нормально функционировать, однако некоторые рейсы все же пришлось отменить. В Томске, Омске и Красноярске, где температура опускалась ниже минус 40, отменены десятки рейсов. Сотни человек застряли в местных аэропортах.

По словам синоптиков, такая погода даже для Сибири и Урала аномальная. Причиной стал арктический циклон, который захватил территорию сразу нескольких регионов. Новая волна холода ожидает Бурятию.