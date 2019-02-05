Прощальная месса папы римского в Абу-Даби

135 тысяч верующих из Объединенных Арабских Эмиратов и других стран региона приняли участие в исторической мессе на стадионе "Зайед Спортс Сити" в Абу-Даби, которую во вторник провел папа римский Франциск. Понтифик прибыл туда на своем знаменитом папамобиле. Слова папы Франциска, который выступал у алтаря белого цвета, неоднократно прерывались аплодисментами. В ходе службы звучали тексты на десяти различных языках. Эта месса стала последним мероприятием в рамках исторического трехдневного визита понтифика в ОАЭ.

Ребекка Маклафлин, корреспондент Euronews: "Это послание Папы было о том, что происходит на региональном уровне, но в глобальном контексте. Папа сказал, что христиане - это сообщество миротворцев. Он призвал людей во всем мире, братьев и сестер, не разделяться разногласиями. Он сказал, что вера и любовь должны быть оружием мира. Это и стало главным посланием".

Понтифик прибыл с официальным трехдневным визитом в Объединённые Арабские Эмираты в воскресенье. В этой стране проживают около миллиона католиков. Это первый в истории визит главы Римско-католической церкви на Аравийский полуостров. После мессы - последнего пункта программы - понтифик направился в аэропорт, где его уже ждал самолет, вылетевший в Рим.