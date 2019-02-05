Крупный пожар в фешенебельном районе Парижа, есть жертвы

По сообщениям экстренных служб, звонок на пульт пожарной охраны поступил после часа ночи, возгорание возникло между 7-м и 8-м этажами восьмиэтажного здания, расположенного в фешенебельном 16-м округе.

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Известно, что погибли не менее 10 человек, около 30 пострадали, среди них и шестеро пожарных. Жители близлежащих домов были эвакуированы.

Пламя уже локализовано, удалось взять под контроль очаг возгорания.

Тушение пожара продолжалось не менее пяти часов, этим занимались более 30 пожарных расчетов.

Первый сигнал о возгорании поступил на пульт экстренных служб около часа ночи по местному времени.

Часть жителей из охваченного пламенем дома сумела укрыться на его крыше.

Сложность в тушении этого пожара (как говорят очевидцы, "колоссальной силы") заключалась в том, что очаг возгорания находился в квартирах, выходящих окнами во двор. Поэтому пожарным приходилось показывать чудеса эквилибристики, взбираясь по приставным лестницам на верхние этажи и одновременно эвакуируя жильцов.

Одна из версий - криминальный поджог.

AFP, сославшись на прокурора Парижа, прибывшего на место происшествия, сообщает, что уже задержана женщина, проживавшая в этом доме.