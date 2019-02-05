Праздник Сольналь в Пхеньяне

В КНДР 5 февраля объявлен выходным днем в связи с празднованием древнего праздника Сольналь — так в Корее называют Новый год по лунному календарю. В Пхеньяне центром торжественных церемоний стал холм Мансудэ, где расположен музей Корейской революции и установлены гигантские бронзовые статуи двух генералиссимусов. На главную площадь столицы сотни детей прыгали через скакалку, играли в бадминтон, запускали воздушных змеев, водили традиционные корейские хороводы и исполняли танцы в народных костюмах