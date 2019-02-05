Сауна-марафон в Эстонии

И холод, и жару пришлось попеременно выдерживать участникам ежегодного Европейского банного марафона в эстонском городе Отепя. Любители сауны съехались сюда со всего мира. Цель конкурсантов - за несколько часов посетить наибольшее количества саун, которые не так и просто отыскать. Каждая команда состоит из четырех человек. Перед стартом всем выдают инструкцию и карты с точным расположением парилок, что облегчает поиск.

Перемещаться между ними надо на машине. Всего на маршруте - 19 бань в различных стилях, начиная от традиционного эстонского, и заканчивая роскошными домиками на берегу озера. В каждой надо попариться не меньше трех минут. Для того, чтобы заработать дополнительные очки, нужно нырнуть после сауны в ледяную прорубь. В этот день победителем стала команда Selfie, завершившая гонку за три часа. В качестве награды ее участники получили приз - джакузи.