Межрелигиозный диалог в ОАЭ

В ходе исторического визита на Аравийский полуостров папа римский Франциск выступил с призывом к представителям всех религий объединить усилия в стремлении к миру. Накануне понтифик и верховный имам крупнейшего в мире исламского университета "Аль-Азхар" шейх Ахмед ат-Тейиб взяли на себя обязательство продвигать культуру диалога и бороться с любой формой экстремизма

Участники Международной межрелигиозной встречи братства в Абу-Даби в интервью телеканалу Euronews поделились своими мнениями

Основатель и глава американского Фонда межцивилизационного обмена и сотрудничества (Civilizations Exchange and Cooperation Foundation - CECF) Башар Арафат говорит:

"Думаю, что наступила новая эра, которая сосредоточится на том, чтобы возражать проявлениям ненависти и национализма в западных странах, в Европе и в США".

Раввин из Франкфурта Юлиан Хаим-Суссан: "Сегодня в некоторых мусульманских странах евреям по политическим причинам приходиться бояться и даже скрывать свои религиозные убеждения. В Объединённых Арабских Эмиратах представители еврейской общины могут жить спокойно и не прятаться, это хороший признак".

Пастор евангелической церкви Джим Бёрджес, ОАЭ: "Христиане живут в этом регионе уже давно, но думаю, что в течении последних десятилетий сложилась благожелательная атмосфера для взаимопонимания и терпимости".

Религиозные деятели и дипломаты говорят, что по сравнению с другими странами региона в Объединённых Арабских Эмиратах христиане чувствуют себя в безопасности, могут молиться на территории церковных комплексов, получивших лицензии правительства. Вместе с тем в стране запрещены несанкционированные религиозные мероприятия, а не мусульмане не имеют права обращать других в свою веру.