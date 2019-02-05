"Желтые жилеты" + профсоюзы = ?

Профсоюзы и «жёлтые жилеты» провели совместные акции протеста во Франции. Всеобщая конфедерация труда насчитала 300 тысяч демонстрантов, из них 30 тысяч в Париже. Полиция сообщает о 18 тысячах протестующих в столице. Генсек Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинес говорил о важности сотрудничества с «жёлтыми жилетами»:

«Это граждане и работники, которые никогда не встречались с профсоюзами. Поэтому у них может быть искаженное представление о роли профсоюзов, о том, что они делают, поэтому мы должны получше узнать друг друга».

Один из лидеров движения «жёлтых жилетов» Тьери Поль-Валетт подчёркивал, что присоединился к акциям протеста, чтобы поддержать профсоюзы:

«Мы не профсоюз, это не одно и то же. Мы вместе, плечом к плечу. Мы здесь из солидарности. Важна солидарность».

Демонстрации профсоюзов и «жёлтых жилетов» проходили под лозунгами об увеличении зарплат, о налоговой реформе и о перераспределении доходов. Участники выступлений обвиняют власти в защите интересов сверхбогатых и корпораций за счёт бедного населения.

На фоне новых акций протеста социологи фиксируют возобновление роста рейтинга президента Эммануэля Макрона. В феврале, по данным Ifop Fiducial, число сторонников его политики увеличилось на 6 процентов и достигло 34%. Это немного превышает рейтинги, которые опросы давали в октябре, до есть до начала массовых акций «жёлтых жилетов».