Анкара и Афины идут на сближение

Анкара и Афины смогут урегулировать все существующие проблемы мирным путем. С таким утверждением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с премьером Греции Алексисом Ципрасом. Эрдоган также заявил, что рассчитывает на содействие греческой стороны в вопросе экстрадиции турецких военных, подозреваемых в причастности к попытке переворота в июле 2016 года. Речь идет о восьми офицерах, прибывших в Грецию после неудавшегося путча. В его подготовке Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: "Мы ожидаем от Греции, чтобы эта страна не правращалась в безопасную гавань для членов террористических группировок, таких как Движение Фетхуллаха Гюлена, Рабочая партия Курдистана, Революционная народно-освободительная партия-фронт. Я снова сказал нашим греческим друзьям, что мы ожидаем выдачи гюленистов".

Намерены ли Афины вернуть Турции сбежавших офицеров? Отвечая на этот вопрос, Ципрас сообщил, что считает тему исчерпанной: "Абсолютно ясно, что в Греции существует своя правовая система, независимость судебной власти полностью уважается, а разделение властей является неприкосновенной частью конституции. Греческое правосудие приняло ряд решений, которые мы должны уважать, и мы их уважаем".

Ципрас подчеркнул, что для Афин и Анкары более важно усилить сотрудничество в области безопасности. Глава греческого кабинета министров сообщил, что Афины поддерживают перспективу будущего вступления Турции в ЕС. По словам Ципраса, это пойдет на пользу Европе и может способствовать реализации крупных демократических реформ в Турции.