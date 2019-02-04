Кризис в Венесуэле: Рим не согласен с ЕС

Италия заблокировала признание Европейским союзом Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Это подтвердил председатель Европарламента Антонио Таяни. Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что пиренейское королевство поддерживает лидера венесуэльской оппозиции:

"Правительство Испании объявляет, что оно официально признает председателя Ассамблеи Венесуэлы г-на Гуайдо Маркеса президентом, руководящим Венесуэлой".

"Венесуэльцы имеют право на свободное и демократическое выражение своего мнения. Франция признает Гуайдо как фактического президента для запуска избирательного процесса". - написал в "твиттере" президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава британского МИД Джереми Хант пояснил позицию Лондона: "Мадуро не объявил о проведении президентских выборов в течение восьмидневого срока, который был нами установлен. Поэтому Британия теперь признает Гуайдо".

Таким образом, Гуайдо заручился поддержкой Соединенного Королевства, Франции, Испании, Германии, Португалии, Швеции, Дании, Австрии, Чехии, Нидерландов, Финляндии, Литвы и Европарламента.

В Италии внутри правящего большинства нет единства позиции по венесуэльскому кризису. Представители "Лиги" утверждают, что время "тирана Мадуро" закончилось. Тогда как "пятизвездные" не допускают идеи внешнего вмешательства в дела латиноамериканской страны.

Еще на прошлой неделе замминистра иностранных дел Ди Стефано заявил, что важная задача на данный момент - избежать войны и повторения "ливийского сценария"

"Что же... Это указывает на отсутствие знаний о том, что происходит в Венесуэле", - ответил Гуайдо, - "В Венесуэле 90% населения хотят перемен, делают ставку на демократию. Есть небольшая группа, которая совершает убийства. Я приглашаю замминистра спросить о том, что происходит у нас сейчас"

26 января часть стран-членов ЕС выдвинули Мадуро ультиматум: объявить в течение 8 дней дату новых выборов, пригрозив в противном случае признать Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Срок ультиматума истек третьего февраля.