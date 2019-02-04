Срочная новость

Срочная новость

мир

Страны ЕС признают Гуайдо врио президента

 Комментарии
 Вероника Доваль 
Страны ЕС признают Гуайдо врио президента
Размер текста Aa Aa

Сразу несколько европейских стран признали лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности главы государства по истечении восьми дней, которые страны ЕС отвели венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро на принятие решения о проведении новых президентских выборов. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в понедельник, что пиренейское королевство признает Гуайдо временным президентом этой южноамериканской страны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес: "Правительство Испании объявляет, что оно официально признает председателя Ассамблеи Венесуэлы г-на Гуайдо Маркеса президентом, руководящим Венесуэлой. Следующая цель - назначение выборов в кратчайшие сроки. Они должны быть свободными, демократическими, с гарантиями и без исключений. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что общая позиция в рамках Европейского Союза была согласована по инициативе правительства Испании с различными европейскими странами".

Глава британского МИДа Джереми Хант в своем Twitter написал, что Великобритания вместе с европейскими союзниками теперь признает @jguaido временным конституционным президентом.

Президент Франции Эммануэль Макрон придерживается такой же позиции: "Венесуэльцы имеют право на свободное и демократическое выражение своего мнения на выборах. Франция признает Гуайдо как фактического президента для запуска избирательного процесса. Мы поддерживаем контактную группу, созданную совместно ЕС, в этот переходный период".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан: "Мы считаем, что сегодня председатель Национальной ассамблеи г-н Гуайдо, чья легитимность полностью признана, имеет право инициировать проведение президентских выборов. Он исполняющий обязанности президента, и имеет право начать этот процесс".

26 января часть стран-членов ЕС выдвинули Николасу Мадуро ультиматум: объявить в течение 8 дней дату новых выборов, пригрозив в противном случае признать нынешнего лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В конце прошлой недели Европарламент признал Гуайдо в этом качестве. Срок ультиматума истек накануне.