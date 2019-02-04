Молодой президент Республики Эль-Сальвадор против уличных банд и коррупции

Бывший мэр столицы Сальвадора Найиб Букеле, представляющий оппозиционный правоцентристский "Большой альянс за национальное единство", побеждает на президентских выборах по результатам обработки большей части бюллетеней. Молодой консерватор по предварительным данным набрал 53% голосов.

Впервые с Чапультепекских мирных соглашений, заключенных в 1992 году после более чем десятилетия гражданской войны (в которой с одной стороны выступали сальвадорские власти, а с другой - оппозиция), кандидаты от основных политических партий не смогли одержать победу в президентской гонке, уступив место молодому независимому политику.

Найиба Букеле, бывшего мэра столицы Сан-Сальвадор, в прессе окрестили «мэром миллениалов» из-за его подхода к борьбе с насилием в городе с помощью энергичного использования социальных сетей.

Стране, жители которой вынуждены подстраивать свою жизнь под законы уличных банд, Букеле пообещал вернуть культурную жизнь с помощью проектов, призванных отвлечь молодежь от преступной жизни.

Кто такой Найиб Букеле?

37-летний выходец из палестинской семьи станет самым молодым президентом за новейшую историю Сальвадора.

«Бывший мэр опирается на городской средний класс и молодежь, - рассказал Euronews сальвадорский политолог Сальвадор Самайоа, - поскольку эти круги видят в нём нового игрока, не связанного ни с элитой, ни с коррупцией традиционных партий».

Именно активная деятельность в социальных сетях приблизила его к молодому электорату. Букеле держит подписчиков в курсе своей жизни, выкладывая в социальную сеть как фотографии с митингов, так и снимки УЗИ своего ребенка.

Молодая аудитория настолько важна для Букеле, что он решил пропустить предвыборные дебаты с традиционными кандидатами и вместо этого провел прямую трансляцию на Faceebook, в ходе которой представил свой план по формированию правительства. Это решение подверглось критике, когда выяснилось, что Букеле записал видео заранее.

Религиозные воззрения Букеле также стали одной из самых горячо обсуждаемых тем в социальных сетях. Новоизбранный президент родился в семье имама Сан-Сальвадорской мечети.

Идеология кандидата молодежи

Его критики утверждают, что он не хочет выходить на дебаты из-за отсутствия «политической идеологии». «Однако Букеле сам признает, что не придерживается определенной идеологии, и это работает на него», - утверждает Самайоа.

В 2017 году Найиб Букеле был исключён из левой партии «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти». На президентских выборах он баллотировался уже в качестве кандидата от партии, чья идеология близка к крайне правой. Партия «Большой альянс за национальное единство» поддерживает смертные приговоры и военизированные формирования для борьбы с бандами, а также выступает против абортов. Но позиция Букеле по многим предложениям его партии остается неясной, несмотря на то, что он публично заявил о поддержке абортов в ситуациях, когда жизни матери угрожает опасность.

Одним из важнейших предвыборных обещаний Букеле стала борьба с коррупцией.

Уличные банды

Каждый день в Сальвадоре происходит в среднем девять убийств, и с начала 2019 года количество убийств выросло на 3 %.

Уличные банды сформировались на основе вернувшихся в страну из США сальвадорских беженцев. Многие покидали Сальвадор в годы гражданской войны, но позднее были депортированы властями Соединенных Штатов.

Банды контролируют территории, угрожая рэкетом предприятиям и поборам местным жителям. Доходит до того, что члены одной банды мешают людям участвовать в голосовании, если те проживают в зонах, контролируемых конкурирующей бандой.

По словам Самайоа, Букеле не предложил чёткого плана в отношении того, как он планирует решить проблему, - это могло бы повлиять на результаты выборов. «Если банды почувствуют, что он не станет усиленно их преследовать (как это до сих пор делали власти страны), это могло бы помочь ему с поддержкой населения столицы, Сан-Сальвадора».

Проблема миграции

Сальвадор, Гондурас и Гватемала - это отправные точки потока мигрантов в США, и новое сальвадорское правительство столкнется с необходимостью остановить бегство населения из страны.

«Эти потоки мигрантов - результат деятельности плохого правительства и неграмотного управления нашими ресурсами», - сказал Букеле.