Водка становится менее популярной в России?

Водка становится все менее популярной в России. Несмотря на санкции, падение рубля хорошо знакомую россиянам "беленькую" все больше теснят напитки заморские - виски и джин. По крайней мере так говорят участники ежегодного фестиваля крепкого алкоголя "Еlite Spirits" в Нижнем Новгороде.

"В России растут пордажи виски и очень сильно выросло потребление джина, по крайне мере в барах и различных питейных заведениях. Я считаю, что джин - это тренд ближайшего будущего", - утверждает Евгений Щербаков, владелец ритейлинговой сети алкогольной продукции.

По данным Минздрава, за последние 10 лет россияне стали пить значительно меньше - аж на 40%. Однако статистика учитывает лишь потребление легального алкоголя. Как отмечают эксперты, в России по-прежнему остро стоит проблема фальсификата и потребления соррогатных напитков.

"Чем дальше от города, тем ситуация хуже. Там фальсифицированного алкоголя очень много, - говорит Владимир Коробов, владелец сети винных бутиков. - К сожалению, это по-прежнему очень серьезная проблема для России".

Но одновременно на этом фоне в стране стали появляться новые бренды, которые предлагают потребителям старинные рецепты изготовления водки, настоенных на травах и специях, как это делали несколько столетий назад.

"В XVI-XVII веках русская водка была, как односолодовый шотландский виски - дистиллят. При этом, если вы возьмете старые рецепты, то увидите, что в водку добавляли травы, специи, коренья, цветы. Все это мы пытаемся возродить", - говорит Руслан Брагин, представивший на фестивале в Нижнем Новгороде "Полугар".

В целом, несмотря на расхожее мнение, Россия уже давно не является лидером по потреблению алкоголя в мире, уступая Молдавии, Литве, Чехии. Но какие бы ни были тренды, водка по-прежнему является неотемлемой составляющей любого застолья.