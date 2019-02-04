Москва предлагает создать «список Иванова»

Российские парламентарии рассматривают возможность введения персональных санкций против граждан Украины, причастных к смерти россиянина Валерия Иванова.

Накануне российские официальные лица обнародовали результаты экспертизы, согласно которым он скончался от пыток.

Зампред сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров предложил создать «Список Иванова» — по аналогии с «именными» списками антироссийских санкций.

Уроженец Северодвинска Валерий Иванов воевал на стороне самопровозглашённой Луганской народной республики. В 2015 году он был задержан и приговорён к 12 годам тюрьмы по обвинению в террористической деятельности. В декабре 2017 г. он оказался в списке пленных, подлежащих обмену на украинских военнослужащих, но в последний момент был из него исключён.

В начале декабря Украина сообщила о смерти россиянина; согласно официальному заявлению, он упал со стремянки, закручивая лампочку. Тело Иванова было передано российской стороне.