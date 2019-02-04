Половина французов и немцев считают, что ислам противоречит их ценностям

Почти половина французов и немцев считают, что ислам несовместим с ценностями их стран, показало исследование социологического сервиса YouGov. В то же время, в государствах, где большинство - мусульмане, процент нетерпимых к христианству оказался значительно ниже.

Исследование было опубликовано в воскресенье, накануне двухдневного визита папы Франциска в Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам в христианских странах

Опрос, проводившийся в течение месяца, показал, что большинство респондентов на Западе ощущают фундаментальные различия между исламом и ценностями их стран. В Германии так ответили 47% немецких граждан, во Франции этого мнения придерживаются 46% французов.

В США и Великобритании эта точка зрения также оказалась доминантной, хотя против ислама выступает меньший процент респондентов: 36% и 38% соответственно.

Великобритания оказалось самой толерантной к мусульманам страной из исследуемых: 24% граждан Соединенного Королевства считают, что ислам в целом совместим с ценностями британского общества. В Германии так считают только 17% респондентов.

Результаты другого опроса, проведенного американскими и британскими исследователями, показали, что отношение к исламу в странах, где проживают в основном христиане, резко контрастирует с отношением к другим религиям.

Так, только 14% и 6% опрошенных в США и Великобритании считают, что буддизм противоречит ценностям их стран. Этот показатель немного выше по отношению к сикхизму и индуизму, но не превышает 15%.

Христианство в мусульманских странах

Жители Ближнего Востока и Северной Африки терпимее относятся к различиям между христианскими и мусульманскими традициями. Так, 50% египтян и 31% граждан ОАЭ согласились с тем, что христианство в целом совместимо с ценностями их стран.

Самыми нетерпимыми к христианству оказались граждане Саудовской Аравии: 25% ответили, что оно не соответствует их традициям. В Алжире этот показатель равен 22%, в Египте так ответили всего 7% респондентов.

По данным американского исследовательского центра Pew, в 2010 году на Ближнем Востоке проживало 5% христиан - вдвое меньше, чем в 1990 году.