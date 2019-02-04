Исторический визит: понтифика встречают в ОАЭ

Первый в истории визит главы римско-католической церкви на Аравийский полуостров.

Папа римский Франциск прибыл в Объединённые Арабские Эмираты по приглашению наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Понтифик примет участие в крупной межрелигиозной встрече, организованной Советом мусульманских старейшин. На этот форум приехали также верховный имам расположенного в Каире крупнейшего исламского университета Аль-Азхар шейх Ахмед ат-Тейиб, видные иерархи церквей Ближнего Востока, а также раввины из ряда стран.

Перед вылетом папа Франциск объяснил в "Твиттере" своё путешествие в Абу-Даби желанием наладить диалог с мусульманами, чтобы "пойти вместе по пути мира".

Во вторник, в последний день своей поездки, понтифик возглавит мессу на спортивном стадионе Абу-Даби. В Ватикане сообщили, что в ОАЭ проживают около миллиона католиков

"Арабский маршрут" будет продолжен в следующей поездке Франциска — в Марокко —намеченной на конец марта.