В Польше обнаружено коровье бешенство

Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила о выявлении случая заражения коровьим бешенством в Польше. Губчатую энцефалопатию крупного рогатого скота обнаружили на ферме в районе города Мирск недалеко от границы с Чехией. Больные животные были забиты.

В сообщении ВОЗЖ подчеркивается, что коровье бешенство может спонтанно появляться в разных регионах. При этом единичная вспышка заболевания никак не повлияет на официальный ветеринарный статус польского животноводства: мясо из Восточной Европы по-прежнему считается безопасным.