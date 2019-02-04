Картина Бэнкси обезврежена и выставлена в музее Баден-Бадена

В Музее Фридера Бурды в Баден-Бадене выставили на всеобщее обозрение частично разрезанную картину Бэнкси «Девочка с воздушным шаром». Полотно было повреждено шредером, спрятанным в раме, в момент перепродажи на аукционе. За картину заплатили более миллиона британских фунтов.

Перформанс, как объяснили в твиттере Бэнкси, был задуман давно. В музее Фридера Бурды не захотели его повторения или продолжения. Сотрудники вскрыли раму, обрезали провода, ведущие к шредеру, и удостоверились, что внутри нет никаких дополнительных элементов питания.