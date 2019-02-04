Карнавальный сезон в Боливии

В Боливии начался карнавальный сезон. В Ла-Пасе состоялось так называемое "Воскрешение Пепино" - праздник, который знаменует начало карнавальных гуляний. Как это бывало и в предыдущие годы, участники шествия несут "золотой гроб", из которого восстанет главный герой Карнавала Ла-Паса Пепино. Внешне он похож на клоуна в ярком двухцветном костюме, ему присущ веселый и смелый дух. Под стук барабанов и тарелок, озорной боливийский народный персонаж колотит зрителей и пытается выбраться из своего гроба. Карнавал завершается погребением Пепино. Чолиты и чуты одеваются в черное и вместе с толпой начинают рыдать, изображая скорбь по Пепино, образ которого погребают в могиле. После долгого шествия его бренные останки захоронят на центральном кладбище в Ла-Пасе.