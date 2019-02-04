Взрыв в Могадишо: погибли более 10 человек

Вооружённое нападение и взрыв заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо унесли жизни по меньшей мере 11 человек. Такие данные Reuters приводит со ссылкой на полицию. Повреждены фасады нескольких зданий, серьёзно пострадал крупный ресторан.

Взрыв прогремел на оживлённой улице в торговом районе Могадишо. Ему предшествовало убийство мальтийца Пола Энтони Формозы, директора одного из крупнейших портов Сомали Босасо.

Ответственность за нападения взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб», которая объявила войну за свержение правительства, сформированного при поддержке других стран, а также за вывод из Сомали миротворческого контингента Африканского союза. Теракт в «Аш-Шабаб» назвали частью масштабного плана по борьбе с иностранными компаниями и защите природных богатств страны.