"Беспрецедентное" наводнение в Австралии

Одно из крупнейших наводнений в истории Австралии затронуло штат Квинсленд.

Из затопленных районов города Таунсвилл эвакуированы более тысячи человек. Для спасения оставшихся в опасной зоне людей мобилизованы силы армии и ВВС. Полиция штата и служба спасения призывают жителей не покидать свои дома до прибытия военных, поскольку с паводковыми водами на улицах появились гребнистые крокодилы, нападающие на людей. Местные СМИ публикуют фото очевидцев:

По оценкам властей штата, если проливные дожди продолжатся, то 20 тысяч домовладений уйдут под воду.

В Таунсвилле и прилегающих к нему районах закрыты школы, детские сады и государственные учреждения, частично прекращена подача электроэнергии.

Премьер-министр штата Квинсленд Анастасии Палащук назвала нынешнее наводнение беспрецедентным. По её словам, "такое происходит один раз в 100 лет".

По данным национального метеобюро Австралии, проливные дожди с сильным ветром продолжатся на территории штата по меньшей мере до середины недели, в некоторых районах за этот время выпадет годовая норма осадков.