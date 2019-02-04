Лион-Турин: магистраль раздора

Вопрос строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Лион-Турин внёс раскол в правящую коалицию Италии.

Местные СМИ сообщают, что подготовленный, но ещё не опубликованный анализ эффективности затрат содержит негативные выводы, а составители доклада рекомендуют властям Италии отказаться от строительства. Стоимость проекта оценивается в 26 миллиардов евро.

Анализ провела специальная комиссия, собранная по инициативе министра транспорта Италии Данило Тонинелли, члена партии "Движение 5 звёзд". Отказ от реализации проекта был одним предвыборных обещаний этой партии. На днях вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что строительство необходимо закончить.

Магистраль протяженностью 270 км должна к 2029 году связать между собой французский город Лион с итальянским Турином. Министр по делам транспорта Франции Элизабет Борн призвала власти Италии принять срочные меры, чтобы не нарушались сроки строительства.

Изначальные договорённости предусматривают финансирование проекта на 40% из фондов ЕС, Италия должна заплатить 35% и Франция — 25%. Брюссель предупредил Рим о штрафах и санкциях в случае выхода из проекта.